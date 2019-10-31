Впервые в истории: в США таксисты пересядут на электрокары Tesla

Власти Нью-Йорка в США выдали разрешение на использование электромобиля Tesla Model 3 в качестве такси городской службы.

Об этом пишет CarScoops. Издание отмечает, что это первый случай в истории Нью-Йорка, когда по улицам будут ездить такси-электрокары.

Tesla Model 3 carscoops.com

В некоторых странах электромобили Tesla уже активно используются в службах такcи, к примеру, в Нидерландах и ОАЭ. При этом в Нью-Йорке в такси в основном использовали гибриды Chevrolet Malibu, Chrysler Pacifica, Ford Fusion, Hyundai Sonata, а также гибридные модели компаний Lincoln, Lexus и Toyota.

"Tesla Model 3 действительно одобрена для использования в качестве таки в Нью-Йорке", – сказал Алан Фромберг из комиссии Taxi & Limousine Commission.

Информация о том, что Tesla Model 3 может стать городским такси Нью-Йорка появилась относительно недавно. Однако автомобиль не отображается в списках разрешенных агентством транспортных средств. Издание обратилось в комиссию по такси, где им подтвердили, что Model 3 действительно была одобрена.

Отметим, что ранее генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал о планах по запуску сервиса Robotaxi в США. Служба будет предназначена для работы без водителей и вместо этого будет полагаться на технологию автономного вождения компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в электромобилях Tesla через несколько лет активного использования выходит из строя микрочип флеш-памяти eMMC, который отвечает за работу экрана бортового компьютера и зарядку аккумуляторов.

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