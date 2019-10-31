Вперше в історії: в США таксисти пересядуть на електрокари Tesla

Влада Нью-Йорка в США видала дозвіл на використання електромобіля Tesla Model 3 в якості таксі міської служби.

Про це пише CarScoops. Видання зазначає, що це перший випадок в історії Нью-Йорка, коли вулицями їздитимуть таксі-електрокари.

Tesla Model 3 carscoops.com

У деяких країнах електромобілі Tesla вже активно використовуються в службах таксі, наприклад, в Нідерландах і ОАЕ. При цьому в Нью-Йорку в таксі в основному використовували гібриди Chevrolet Malibu, Chrysler Pacifica, Ford Fusion, Hyundai Sonata, а також гібридні моделі компаній Lincoln, Lexus і Toyota.

"Tesla Model 3 дійсно схвалена для використання в якості таки в Нью-Йорку", – сказав Алан Фромберг з комісії Taxi & Limousine Commission.

Інформація про те, що Tesla Model 3 може стати міським таксі Нью-Йорка з'явилася відносно недавно. Однак автомобіль не відображається в списках дозволених агентством транспортних засобів. Видання звернулося до комісії по таксі, де їм підтвердили, що Model 3 дійсно була схвалена.

Відзначимо, що раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів про плани по запуску сервісу Robotaxi в США. Служба буде призначена для роботи без водіїв і замість цього буде покладатися на технологію автономного водіння компанії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в електромобілях Tesla через кілька років активного використання виходить з ладу мікрочіп флеш-пам'яті eMMC, який відповідає за роботу екрану бортового комп'ютера і зарядку акумуляторів.

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