"Буквально сгорает": в электромобилях Tesla нашли критический дефект

В электромобилях Tesla через несколько лет активного использования выходит из строя микрочип флеш-памяти eMMC, который отвечает за работу экрана бортового компьютера и зарядку аккумуляторов.

Об этом сообщает Business Insider. Журналисты изучили техническую спецификацию электромобиля и пришли к выводу, что наличие "дефекта", по сути, происходит по вине самих инженеров Tesla.

Найденный специалистами дефект eMMC-чипа возникает через несколько лет активной эксплуатации авто. Со временем флеш-память чипа начинает выходить из строя, что приводит к поломке основного экрана электрокара и создает проблемы при зарядке аккумулятора.

"Инженеры Tesla так часто обновляют и перепрограммируют чип, создают так много журналов отчетности, что чип в буквальном смысле "сгорает" от перегрузки. Его ресурс не бесконечен, однако инженеры вносят чрезмерное число обновлений", – заявил специалист по ремонту Tesla Фил Садоу.

Представители компании пока никак не прокомментировали происходящее. Тем не менее, эксперты отмечают, что в основном проблемы появляются на 4-м году эксплуатации электрокара.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как автопилот Tesla спас семью медведей от гибели, причем момент "столкновения" попал на видео.

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