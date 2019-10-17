Работает на Android: Volvo показала свой первый электромобиль

Шведский концерн Volvo показал свой первый электромобиль XC40 новой линейки электрокаров Recharge.

Об этом компания сообщила во время пресс-конференции, передает портал Greencarreports. Производители обещают оснастить авто развлекательной системой на Android c интуитивным "интерфейсом смартфона".

greencarreports.com

"Мы уже говорили об этом несколько раз: для Volvo Cars будущее – в электромобилях. Сегодня мы делаем принципиально новый шаг в этом направлении с выпуском нашей полностью электрической модели XC40 и автомобильной линии Recharge", – заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон.

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

Электрокар получит полностью электрическую полноприводную силовую установку с двумя двигателями общей мощностью 150 кВт (402 лошадиных силы). Батарея на 78 кВт сможет заряжаться до 80% за 40 минут, при этом авто получит запас хода в 400 км с возможностью ускорения до 100 км/ч за 4,8 секунды.

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

Электрокар получит работающий на операционной системе Android дизайн бортового компьютера, встроенную развлекательную систему с поддержкой голосового помощника Google и совместимость с Apple CarPlay. Покупатели увидят электромобиль на рынке в конце 2020 года, причем в США цена на электрокар будет начинаться от $50 тыс. Также компания пока планирует сохранить выпуск версии XC40 с двигателем внутреннего сгорания.

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Швеции создали самый дешевый электрокар в мире, который можно зарядить за 9 минут.

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