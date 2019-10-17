Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

Шведський концерн Volvo показав свій перший електромобіль XC40 нової лінійки електрокарів Recharge.

Про це компанія повідомила під час пресконференції, передає портал Greencarreports. Виробники обіцяють оснастити авто розважальною системою на Android з інтуїтивним "інтерфейсом смартфона".

greencarreports.com

"Ми вже говорили про це кілька разів: для Volvo Cars майбутнє – в електромобілях. Сьогодні ми робимо принципово новий крок в цьому напрямку з випуском нашої повністю електричної моделі XC40 і автомобільної лінії Recharge", – заявив генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон.

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

Електрокар отримає повністю електричну повнопривідну силову установку з двома двигунами загальною потужністю 150 кВт (402 кінських сили). Батарея на 78 кВт зможе заряджатися до 80% за 40 хвилин, при цьому авто отримає запас ходу в 400 км з можливістю прискорення до 100 км/год за 4,8 секунди.

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

Електрокар отримає працюючий на операційній системі Android дизайн бортового комп'ютера, вбудовану розважальну систему з підтримкою голосового помічника Google та сумісність з Apple CarPlay. Покупці побачать електромобіль на ринку в кінці 2020 року, причому в США ціна на електрокар стартуватиме від $50 тис. Також компанія поки планує зберегти випуск версії XC40 з двигуном внутрішнього згоряння.

greencarreports.com

greencarreports.com

greencarreports.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Швеції створили найдешевший електрокар в світі, який можна зарядити за 9 хвилин.

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