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17 жовтня • оновлено в 13:15
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Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

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Шведський концерн Volvo показав свій перший електромобіль XC40 нової лінійки електрокарів Recharge.

Про це компанія повідомила під час пресконференції, передає портал Greencarreports. Виробники обіцяють оснастити авто розважальною системою на Android з інтуїтивним "інтерфейсом смартфона".

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

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"Ми вже говорили про це кілька разів: для Volvo Cars майбутнє – в електромобілях. Сьогодні ми робимо принципово новий крок в цьому напрямку з випуском нашої повністю електричної моделі XC40 і автомобільної лінії Recharge", – заявив генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон.

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Електрокар отримає повністю електричну повнопривідну силову установку з двома двигунами загальною потужністю 150 кВт (402 кінських сили). Батарея на 78 кВт зможе заряджатися до 80% за 40 хвилин, при цьому авто отримає запас ходу в 400 км з можливістю прискорення до 100 км/год за 4,8 секунди.

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Електрокар отримає працюючий на операційній системі Android дизайн бортового комп'ютера, вбудовану розважальну систему з підтримкою голосового помічника Google та сумісність з Apple CarPlay. Покупці побачать електромобіль на ринку в кінці 2020 року, причому в США ціна на електрокар стартуватиме від $50 тис. Також компанія поки планує зберегти випуск версії XC40 з двигуном внутрішнього згоряння.

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Працює на Android: Volvo показала свій перший електромобіль

greencarreports.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Швеції створили найдешевший електрокар в світі, який можна зарядити за 9 хвилин.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Швеція
Теги
електромобілі Green Oboz
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