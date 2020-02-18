Продажи водородных авто внезапно показали двойной рост: озвучена причина

Продажи автомобилей на водородных топливных элементах в 2019 году составили более 7500 экземпляров по всему миру, что на 90% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Insideeves. По мнению аналитиков, причиной резкого роста рынка стало появление новых моделей водородных авто, в частности, Hyundai NEXO.

Концепт авто на водородных топливных элементах euronews.com

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На данный момент ассортимент электромобилей на топливных элементах в основном связан с тремя моделями. Их продажи по большей мере формируют основной процент мировых продаж:

Hyundai NEXO, продажи которых в 2019 году составили 4818 экземпляров, причем 87% из них пришлись на внутренний рынок Южной Кореи. Этот результат позволил Hyundai стать лучшим в этом сегменте, впервые с 2014 года;

Toyota Mirai, с результатом 2407 проданных автомобилей, что на 27 единиц больше по сравнению с предыдущим годом, но ниже результата 2017 года. С ожидаемым вторым поколением Toyota Mirai, продажи данной модели в 2020 году должны увеличиться;

Honda Clarity FCEV – всего в 2019 году было продано 349 единиц.

Стоит отметить, что ключевыми препятствиями глобального роста и внедрения водородных автомобилей являются высокая цена автомобиля и отсутствие инфраструктуры на многих рынках.

Ранее OBOZREVATEL писал, как компании Anglo-American и Williams Advanced Engineering создали самый большой в мире гибридный карьерный самосвал под кодовым названием FCEV.

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