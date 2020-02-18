Продажі водневих авто раптово показали подвійне зростання: озвучено причину

Продажі автомобілів на водневих паливних елементах в 2019 році склали більше 7500 екземплярів по всьому світу, що на 90% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Insideeves. На думку аналітиків, причиною різкого зростання ринку стала поява нових моделей водневих авто, зокрема, Hyundai NEXO.

Концепт авто на водневих паливних елементах euronews.com

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На даний момент асортимент електромобілів на паливних елементах в основному пов'язаний з трьома моделями. Їхні продажі по більшій мірі формують основний відсоток світових продажів:

Hyundai NEXO, продажі яких в 2019 році склали 4818 екземплярів, причому 87% з них припали на внутрішній ринок Південної Кореї. Цей результат дозволив Hyundai стати кращим в цьому сегменті, вперше з 2014 року;

Toyota Mirai, з результатом 2407 проданих автомобілів, що на 27 одиниць більше в порівнянні з попереднім роком, але нижчий за результат 2017 року. З очікуваним другим поколінням Toyota Mirai, продажі даної моделі в 2020 році повинні збільшитися;

Honda Clarity FCEV – всього в 2019 році було продано 349 одиниць.

Варто відзначити, що ключовими перешкодами глобального зростання та впровадження водневих автомобілів є висока ціна автомобіля і відсутність інфраструктури на багатьох ринках.

Раніше OBOZREVATEL писав, як компанії Anglo-American і Williams Advanced Engineering створили найбільший в світі гібридний кар'єрний самоскид під кодовою назвою FCEV.

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