Владельцы Tesla ездят на волосок от смерти: обнаружен критический дефект

В США рассматривается вопрос об отзыве более 2000 электромобилей Tesla Model S и Model X из-за найденного дефекта, который может привести к возгоранию или даже взрыву батареи.

Об этом сообщает агентство Reuters. Журналисты отмечают, что сейчас Tesla пытается решить проблему при помощи обновления программного обеспечения электрокаров.

По данным агентства, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) рассмотрит петицию, в которой Tesla обвиняется в халатности. По мнению авторов петиции, в компании знали о дефекте батареи в электромобилях Model S и Model X, однако вместо того, чтобы отозвать более 2000 "дефектных" авто, выпустили обновление для бортового компьютера электрокара.

Таким образом, утверждает автор петиции, в Tesla сознательно подвергли опасности владельцев авто и решили выпустить обновление. чтобы не заменять по гарантии дефектные батареи. После обновления инженеры компании снизили эффективность работы аккумуляторов, которые в итоге стали медленнее заряжаться и потеряли часть запаса хода, сообщает агентство.

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