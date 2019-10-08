Власники Tesla їздять на волосині від смерті: виявлено критичний дефект

У США розглядається питання про відкликання понад двох тисяч електромобілів Tesla Model S та Model X через виявлений дефект, який може призвести до пожежі або навіть вибуху батареї.

Про це повідомляє агентство Reuters. Журналісти зазначають, що зараз компанія намагається вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення машин.

За даними агентства, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розгляне петицію, в якій Tesla звинувачується в халатності. На думку авторів, керівництво знало про недолік в батареях у Model S і Model X, однак замість того, щоб відкликати проблемні авто, випустили оновлення для бортового комп'ютера електрокара.

У такий спосіб, стверджується у зверненні, в компанії свідомо піддали небезпеці водіїв, щоб не замінювати згідно з гарантією дефектні деталі. Після оновлення інженери знизили ефективність роботи акумуляторів, які в підсумку почали повільніше заряджатися і втратили частину запасу ходу, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ілон Маск пообіцяв, що незабаром власники електромобілів зможуть вибирати, з яким звуком працюватиме двигун або клаксон авто.

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