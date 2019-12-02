В Украине новый электрокар Jaguar завоевал рынок: что произошло

В Украине электрический кроссовер премиум класса Jaguar I-PACE стал лидером среди новых электромобилей.

Об этом сообщает НВ. По данным AUTO-Consulting за 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано 122 автомобиля, что означает самую большую долю на рынке – 21.5%.

Электромобиль Jaguar I-Pace wikimedia.org

Официальные продажи электрокара в Украине начались в ноябре 2018 года. За первые 5 месяцев продаж модель заняла первое место с показателем в 70 проданных авто (31% доли рынка). Всего на тот момент в Украине было продано 227 электрокаров.

Jaguar I-PACE получил признание не только на рынке Украины, но и на мировом, за что получил высшую награду "Автомобиль 2019". Стоит также отметить, что наиболее популярным цветом I-PACE в Украине стал Corris Grey (серый).

Полноприводный электрокар получил запас хода 470 км по циклу WLTP. При этом компания также имеет достаточно развитую инфраструктуру зарядных станций, что дает возможность путешествовать не только по Украине, но и добраться до Европы.

"Мы рады сообщить, что Jaguar I-Pace, который уже получил международное признание и награды во многих странах мира, становится лидером и в Украине. Меньше, чем за год этот автомобиль уже завоевал расположение украинских автовладельцев, и его доля рынка продолжает расти со значительным отрывом от конкурентов. Удержание лидерских позиций пока что наша важная цель", – отметил бренд директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин.

Впервые Jaguar I-PACE презентовали в ноябре 2016 года в Лос-Анджелесе. Летом 2017 в Австрии началась тестовое производство, а в марте 2018 в Женеве был представлен первый семейный электромобиль в истории Jaguar.

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