В Україні новий електрокар Jaguar завоював ринок: що трапилося

В Україні електричний кросовер преміум класу Jaguar I-PACE став лідером серед нових електромобілів.

Про це повідомляє НВ. За даними AUTO-Consulting за 10 місяців 2019 року було зареєстровано 122 автомобілі, що означає найбільшу частку на ринку – 21.5%.

Електромобіль Jaguar I-Pace wikimedia.org

Офіційні продажі електрокара в Україні почалися в листопаді 2018 року. За перші 5 місяців реалізації модель посіла перше місце з показником 70 проданих авто (31% частки ринку). Всього на той час в Україні було продано 227 електрокарів.

Jaguar I-PACE отримав визнання на ринку не тільки України, але й світу, за що отримав найвищу нагороду "Автомобіль 2019". Варто також зазначити, що найбільш популярним кольором I-PACE в Україні став Corris Grey (сірий).

Повнопривідний електрокар отримав запас руху 470 км за циклом WLTP. Водночас компанія також має досить розвинену інфраструктуру зарядних станцій, що дає можливість подорожувати не тільки по Україні, але і дістатися до Європи.

Вперше Jaguar I-PACE презентували в листопаді 2016 року в Лос-Анджелесі. Влітку 2017 Австрії почалася тестове виробництво, а в березні 2018-го в Женеві був представлений перший сімейний електромобіль у історії Jaguar.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Британії компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів.

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