Больше скорости, меньше веса: британские инженеры "прокачали" электрокар Jaguar

Дизайнерское бюро Lister из Великобритании создало более быструю и аэродинамическую версию электрического кроссовера (SUV-E) Jaguar I-Pace.

Об этом сообщает Top Gear. При этом в бюро отмечают, что модифицированный электрокар будет выпущен ограниченным тиражом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дизайнерский SUV-E Jaguar I-Pace topgear.com

"Инженеры Lister тесно связаны с Jaguar, поэтому не удивительно, что их заинтересовал I-Pace. При этом, в отличие от других модификаций, в этот раз они решили улучшить производительность электрокара. В их планах стоит обновление программного обеспечения, которое должно увеличить мощность и крутящий момент электрокара выше 395 л.с. и 462 Нм стандартного I-Pace", – отмечает издание.

Дизайнеры компании заменили часть деталей корпуса на аналоги из углеродного волокна и стеклопластика, что позволило уменьшить вес электромобиля на 100 кг. Также на авто была установлена заранее разработанная заниженная подвеска, благодаря чему получилось уменьшить лобовую площадь электромобиля.

Дизайнерский SUV-E Jaguar I-Pace после модификации topgear.com

Благодаря модификациям обновленный I-Pace способен ускоряться до 100 км/ч за 4 сек, что на 0,6 сек быстрее оригинала. Также модифицированные версии получат лакокрасочное покрытие в любом цвете по запросу клиента и более чем 60 цветов кожи для отделки салона на выбор.

Цена улучшенного кроссовера составит порядка $160 тыс. При этом цена стандартного I-Pace начинается с $90 тыс. в Великобритании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как

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