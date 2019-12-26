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26 декабря • обновлено в 04:52
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В США начали принимать заказы на конкурента Tesla Cybertruck

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В США компания Lordstown Motors раскрыла технические характеристики своего электрического пикапа Endurance.

Об этом сообщает Autocentre. Производитель собирается составить конкуренцию Tesla на американском рынке электрических пикапов, утверждает издание.

В США начали принимать заказы на конкурента Tesla Cybertruck

chargedevs.com

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Особенностью пикапа стали мотор-колеса. Подобная система редко используется производителями электрокаров. Совокупная отдача агрегатов – около 600 л.с. Запас хода обещан на уровне 322 км по американскому испытательному циклу EPA.

Какой емкости батарея его обеспечит, не уточняется. Максимальная скорость пятиместного пикапа составит 128 км/ч, максимальная масса буксируемого груза – 2722 кг.

Серийное производство Lordstown Endurance наладят на бывшем заводе General Motors в Лордстауне, штат Огайо. Прием предзаказов открыли месяц назад, первые поставки клиентам обещают начать к четвертому кварталу следующего года. Цены на пикап стартуют от $52.5 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
США
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