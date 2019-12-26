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26 грудня • оновлено в 04:53
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У США почали приймати замовлення на конкурента Tesla Cybertruck

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У США компанія Lordstown Motors розкрила технічні характеристики свого електричного пікапа Endurance.

Про це повідомляє Autocentre. Виробник збирається скласти конкуренцію Tesla на американському ринку електричних пікапів, стверджує видання.

У США почали приймати замовлення на конкурента Tesla Cybertruck

chargedevs.com

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Особливістю пікапа стали мотор-колеса. Подібна система рідко використовується виробниками електрокарів. Сукупна віддача агрегатів – близько 600 к.с. Запас ходу обіцяно на рівні 322 км по американському випробувального циклу EPA.

Який ємності батарея його забезпечить, не уточнюється. Максимальна швидкість пятиместного пікапа складе 128 км / ч, максимальна маса буксируваного вантажу – +2722 кг.

Серійне виробництво Lordstown Endurance налагодять на колишньому заводі General Motors в Лордстауне, штат Огайо. Прийом попередніх замовлень відкрили місяць тому, перші поставки клієнтам обіцяють почати до четвертого кварталу наступного року. Ціни на пікап стартують від $ 52.5 тисяч.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як поліцейські в Дубаї вирішили оновити свій автопарк і з наступного року будуть патрулювати туристичні райони на електромобілях Tesla Cybertruck.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
США
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