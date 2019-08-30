У США електромобілі почали істотно дешевшати: що відбувається

Ціни на електромобілі в США продовжують падати незважаючи на те, що бензинові позашляховики і легкі вантажівки як і раніше утримують понад 50% ринку продажів.

Про це повідомляє видання Quartz з посиланням на дані дослідницького будинку Cox Automotive.

Також видання підкреслює, що середня ціна всіх автомобілів в США склала $ 36 600, що на 2% більше, ніж в минулому році.

За оцінкою аналітиків, ціни на електромобілі впали з 64 300 до 55 600 тисяч доларів, що на 13,4% менше, ніж в попередньому році - багато в чому завдяки успіху компанії Tesla і її популярного електрокара Model 3, стартова роздрібна ціна якого становить 38 тисяч доларів.

Експерти також відзначають, що зайнявши всього 2% від загального обсягу продажів в США, масовий ринок збуту електромобілів все ще є нездійсненною мрією, нехай навіть більш дешеві акумулятори, економічність використання і створення нових складальних ліній постійно знижують ціни і стимулюють попит на "зелені" авто .

Також варто враховувати, що покупці автомобілів середнього класу чутливі до цін і вважають за краще економічні моделі, тому введення в США "правил середньої паливної ефективності", які наказують до 2025 року ввести правило "54,5 милі на галон, внесе свій внесок в популяризацію електромобілів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський різко поміняв правила для електромобілів.

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