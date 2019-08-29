Tesla демпингует: страховка от Илона Маска будет на 20% дешевле, чем у конкурентов

Компания Tesla объявила о запуске страховой услуги – Tesla Insurance. Компания Илона Маска предлагает клиентам страховку по ставкам ниже рыночных на 20%, а иногда и на 30%.

Об этом компания написала в своем официальном блоге. Tesla Insurance предлагает комплексное покрытие и управление претензиями для поддержки клиентов в Калифорнии, говорится в сообщении. В будущем география услуги страхования распространится и на другие штаты.

Страховка пока доступна клиентам в Калифорнии Tesla

Поскольку компания лучше других знает свои автомобили, Tesla Insurance может использовать передовые технологии, безопасность и исправность своего транспорта, чтобы обеспечить страхование дешевле.

Владельцы Tesla могу купить полис за одну минуту через интернет. Расценки можно запросить до покупки машины, после того, как ей будет присвоен идентификатор VIN.

Ранее OBOZREVATEL передавал, что Tesla объявила о старте продаж электромобилей в Восточной Европе. Первыми странами станут Венгрия, Польша, Румыния и Словения.

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