Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Tesla демпингует: страховка от Илона Маска будет на 20% дешевле, чем у конкурентов

500 Читать материал на украинском

Компания Tesla объявила о запуске страховой услуги – Tesla Insurance. Компания Илона Маска предлагает клиентам страховку по ставкам ниже рыночных на 20%, а иногда и на 30%.

Об этом компания написала в своем официальном блоге. Tesla Insurance предлагает комплексное покрытие и управление претензиями для поддержки клиентов в Калифорнии, говорится в сообщении. В будущем география услуги страхования распространится и на другие штаты.

Новости
Tesla и "зеленые" законы: что лично делает Зеленский ради экологии

Страховка пока доступна клиентам в Калифорнии

Страховка пока доступна клиентам в Калифорнии

Tesla

Поскольку компания лучше других знает свои автомобили, Tesla Insurance может использовать передовые технологии, безопасность и исправность своего транспорта, чтобы обеспечить страхование дешевле.

Владельцы Tesla могу купить полис за одну минуту через интернет. Расценки можно запросить до покупки машины, после того, как ей будет присвоен идентификатор VIN.

Ранее OBOZREVATEL передавал, что Tesla объявила о старте продаж электромобилей в Восточной Европе. Первыми странами станут Венгрия, Польша, Румыния и Словения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "электрокары" на OBOZREVATEL.

Темы
электрокары Жизнь в стиле эко
Место
США
Теги
электромобили Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...