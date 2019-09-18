У Парижі провели випробування "літаючого" електро таксі

Адміністрація Парижа почала тестові випробування "літаючого" електро таксі Bubble, яке буде пересуватися над поверхнею річки Сена на "крилах" на швидкості до 30 км/г.

Про це повідомляє видання Tech Xplore, яке відзначає, що прототип таксі має "зелені сертифікати" по категорії шуму і відсутністі забруднень.

Процес випробування тестового зразка таксі Bubble techxplore.com

Після серії випробувань і отримання схвалення, служба може бути запущена навесні наступного року.

При цьому організатори стверджують, що перед початком тестів вони зіткнулися з масою перешкод від адміністрації і правоохоронних органів.

Співзасновник компанії Ален Тебо сказав, що проблеми регулювання з боку Парижа гальмують прогрес, змушуючи компанію займатися проектами в Швейцарії і США.

Кожне таксі вміщує в себе 4 пасажири і може бути замовлено через додаток, як звичайний транспорт.

"Прихильники розглядають автомобіль в якості нової моделі для мінливого ландшафту міської мобільності. Його дизайнери стверджують, що він виробляє "нуль звуку, нуль хвиль, нуль вуглекислого газу"", - зазначає видання.

Париж відомий своєю щільною мережею міського транспорту: понад 650 поїздів курсують одночасно в годину пік, а за рік громадський транспорт здійснює близько 5 мільярдів поїздок.

Для боротьби із забрудненням в липні Париж посилив правила, заборонивши автомобілі з дизельними двигунами, зареєстрованими в період з 2001 по 2005 рік, і вантажні автомобілі з 2006 по 2009 рік в межах кільцевої дороги A86.

Також міська рада планує постійно посилювати правила до 2030 року, коли на дорогах Парижа будуть дозволені тільки електричні або водневі автомобілі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як британські інженери допомогли створити новий тип електротранспорту.

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