В Китае раскрыли внешний вид нового электрокара Hyundai: фото

Компания Hyundai на выставке в Гуанчжоу раскрыла характеристики и внешний вид своего нового электромобиля Lafesta EV.

Об этом сообщает INSIDEEVEs. Электрическая версия авто стала по габаритам больше бензиновой версии авто.

Электромобиль Hyundai Lafesta EV insideevs.com

Благодаря аккумуляторной батарее All Electric Range емкостью 56,5 кВт/ч авто получило запас хода в 490 км. Силовая установка обладает мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 310 Нм. Максимальная скорость авто на данный момент не была озвучена производителем.

Электромобиль Hyundai Lafesta EV insideevs.com

Внешне электрокар Hyundai получит два отличия от топливной версии Lafesta – глухую панель на месте радиаторной решетки и оригинальные 17-дюймовые диски. В оснащение модели также входит панорамный люк с управлением голосом и светодиодные фары.

Электромобиль Hyundai Lafesta EV insideevs.com

В базе автомобиль имеет шесть подушек безопасности. Система помощи водителю представлена обширным списком, состоящим из цветного 7-дюймового дисплея на приборной панели и 10,25-дюймового в центре консоли.

В продажу электромобиль Hyundai Lafesta EV поступит в начале 2020 года. Цену южнокорейский производитель пока не называет, однако топливная версия стоит $17 тыс.

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