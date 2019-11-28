Mazda показала свой первый электромобиль: впечатляющие фото и видео

Компания Mazda раскрыла детали своего первого электромобиля MX-30, который поступит в производство с середины 2020 года

Об этом сообщает AutoCentre. Электрический кроссовер можно будет купить по цене от 34 до 43 тыс. евро (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электрокар оснащен мотором мощностью 143 л. с. и с крутящим моментом в 265 Нм. На данный момент максимальная скорость авто неизвестна, однако аккумуляторная батарея емкостью 35,5 кВт/ч обеспечит ему запас хода в 200 км по циклу WLTP, а мощность стандартного зарядного устройства – 6,6 кВт.

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Разработчики также обещают "увлекательную управляемость". MX-30 получил новую версию системы распределения крутящего момента e-GVC Plus, учитывающую специфику электромобилей.

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

В отделке салона использованы искусственная кожа и пластик, полученный путем переработки отходов. Кроме того, Mazda MX-30 получит сенсорный 7-дюймовый дисплей для управления климат-контролем.

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30 caranddriver.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Нидерландах компания Squad Mobility показала концепт электрического двухместного электромобиля, оборудованного солнечными панелями.

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