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29 ноября • обновлено в 10:48
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Mazda показала свой первый электромобиль: впечатляющие фото и видео

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Компания Mazda раскрыла детали своего первого электромобиля MX-30, который поступит в производство с середины 2020 года

Об этом сообщает AutoCentre. Электрический кроссовер можно будет купить по цене от 34 до 43 тыс. евро (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электрокар оснащен мотором мощностью 143 л. с. и с крутящим моментом в 265 Нм. На данный момент максимальная скорость авто неизвестна, однако аккумуляторная батарея емкостью 35,5 кВт/ч обеспечит ему запас хода в 200 км по циклу WLTP, а мощность стандартного зарядного устройства – 6,6 кВт.

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Разработчики также обещают "увлекательную управляемость". MX-30 получил новую версию системы распределения крутящего момента e-GVC Plus, учитывающую специфику электромобилей.

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

В отделке салона использованы искусственная кожа и пластик, полученный путем переработки отходов. Кроме того, Mazda MX-30 получит сенсорный 7-дюймовый дисплей для управления климат-контролем.

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Электромобиль Mazda MX-30

Электромобиль Mazda MX-30

caranddriver.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Нидерландах компания Squad Mobility показала концепт электрического двухместного электромобиля, оборудованного солнечными панелями.

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Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
электромобили Green Oboz
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Прачёв Александр
Прачёв Александр
200км? Это даже по грибы поехать не хватит. Реальный пробег будет не больше 150км. Т.е. авто только на работу ездить, по городу. Нафига такое нужно? Сейчас пробег должен быть порядка 400км иначе смысла нет, тем более за такие деньги.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сан Йонг с запасом хода в 200 км за 34-43 тыс долларов. Збсь концепт
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А в єто время ватники клепают очередное корито
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