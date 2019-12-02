Универсальный трансформер: в Китае рассекретили электрический пикап Neuron EV. Видео

Компания Neuron EV из США на выставке China International Import Expo в Шанхае показала рабочую версию электрического внедорожника T/ONE.

Электромобиль построен на модульной платформе и может менять внешнюю и внутреннюю геометрию благодаря модульному кузову. Об этом сообщает AutoBlog (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический пикап T/ONE от компании Neuron EV neuronev.co

Благодаря модульному кузову-платформе и особым креплениям пикап T/ONE можно превращать в пассажирский фургон или вообще цеплять к нему фуру. Благодаря техническим особенностям пикапа кресло водителя может устанавливаться в центре кабины или сбоку, как у обычного автомобиля.

Электрический пикап T/ONE от компании Neuron EV neuronev.co

При этом у электрокара отсутствует панель приборов, вместо нее предполагается использовать персональный смартфон или планшет. В компании также отмечают оснащение пикапа несколькими источниками питания, включая резервный.

Электрический пикап T/ONE от компании Neuron EV neuronev.co

Электрический пикап T/ONE от компании Neuron EV neuronev.co

Электрический пикап T/ONE от компании Neuron EV neuronev.co

При этом в компании по-прежнему отказываются назвать примерные сроки появления авто на рынке. Издание отмечает, что риторика представителей компании, к сожалению, напоминает типичных представителей "стартап-тусовки, продукты которых так и не покидают стадию концепта в течение долгих лет".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в начале ноября Neuron EV в Китае анонсировал концепт электрокара в кузове пикапа. Тогда компания ограничилась демонстрацией фотографий и рендер-концептами будущего авто.

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