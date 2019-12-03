У Китаї розкрили зовнішній вигляд нового електрокара Hyundai: фото

Компанія Hyundai на виставці в Гуанчжоу розкрила характеристики і зовнішній вигляд свого нового електромобіля Lafesta EV.

Про це повідомляє INSIDEEVEs. Електрична версія авто стала за габаритами більше бензинової версії авто.

Електромобіль Hyundai Lafesta EV insideevs.com

Завдяки акумуляторній батареї All Electric Range ємністю 56,5 кВт-год авто отримало запас ходу в 490 км. Силова установка має потужність 204 к.с. і максимальний обертовий момент 310 Нм. Максимальна швидкість авто на даний момент не була озвучена виробником.

Електромобіль Hyundai Lafesta EV insideevs.com

Зовні електрокар Hyundai отримає два відмінності від паливної версії Lafesta – глуху панель на місці решітки радіатора і оригінальні 17-дюймові диски. В оснащення моделі також входить панорамний люк з управлінням голосом і світлодіодні фари.

Електромобіль Hyundai Lafesta EV insideevs.com

У базі автомобіль має шість подушок безпеки. Система допомоги водієві представлена великим списком, що складається з кольорового 7-дюймового дисплея на приладовій панелі і 10,25-дюймового в центрі консолі.

У продаж електромобіль Hyundai Lafesta EV надійде на початку 2020 року. Ціну південнокорейський виробник поки не називає, проте паливна версія коштує $17 тис.

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