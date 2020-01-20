General Motors показала компактный городской электромобиль: свежие фото

Компания General Motors в Китае показала компактный городской электромобиль Baojun E300.

Об этом сообщает CarScoops. Двухместное авто было создано при сотрудничестве американского автопроизводителя скитайскими компаниями SAIC и Wulling.

Электромобиль Baojun E300 carscoops.com

Новый Baojun E300 является более доступной альтернативой Smart. В Китае с учетом государственной субсидии на электрокары он будет стоить 60-70 тыс. юаней (около 212 тыс. гривен).

Электромобиль получил сдержанный минималистский дизайн при габаритах 2625 мм в длину, 1647 мм в ширину и 1588 мм в высоту при колесной базе в 1750 мм . Что касается интерьера, то он пока не рассекречен, но разработчики утверждают, что он будет "весьма спартанским", отмечает издание.

Электромобиль Baojun E300 carscoops.com

Также авто получит 12-дюймовые колесные диски с шинами размером 145/70.

Китайский электромобиль оснащен 39-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 16,8 кВт∙ч. Позже также появится и версия Е300+ с электромотором на 55 л. с. и увеличенной колесной базой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах сообщили про создание прототипа электромобиля, созданного из вторично используемого мусора.

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