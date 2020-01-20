General Motors показала компактный городской электромобиль: свежие фото

Компания General Motors в Китае показала компактный городской электромобиль Baojun E300.
Об этом сообщает CarScoops. Двухместное авто было создано при сотрудничестве американского автопроизводителя скитайскими компаниями SAIC и Wulling.
Электромобиль Baojun E300
carscoops.com
Новый Baojun E300 является более доступной альтернативой Smart. В Китае с учетом государственной субсидии на электрокары он будет стоить 60-70 тыс. юаней (около 212 тыс. гривен).
Электромобиль получил сдержанный минималистский дизайн при габаритах 2625 мм в длину, 1647 мм в ширину и 1588 мм в высоту при колесной базе в 1750 мм . Что касается интерьера, то он пока не рассекречен, но разработчики утверждают, что он будет "весьма спартанским", отмечает издание.
Электромобиль Baojun E300
carscoops.com
Также авто получит 12-дюймовые колесные диски с шинами размером 145/70.
Китайский электромобиль оснащен 39-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 16,8 кВт∙ч. Позже также появится и версия Е300+ с электромотором на 55 л. с. и увеличенной колесной базой.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах сообщили про создание прототипа электромобиля, созданного из вторично используемого мусора.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.