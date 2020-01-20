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20 січня • оновлено в 14:18
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General Motors показала компактний міський електромобіль: свіжі фото

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Компанія General Motors в Китаї показала компактний міський електромобіль Baojun E300.

Про це повідомляє CarScoops. Двомісне авто було створено у співпраці американського автовиробника з китайськими компаніями SAIC і Wulling.

Електромобіль Baojun E300

Електромобіль Baojun E300

carscoops.com

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Новий Baojun E300 є більш доступною альтернативою Smart. У Китаї з урахуванням державної субсидії на електрокари він буде коштувати 60-70 тис. юанів (близько 212 тис. гривень).

Електромобіль отримав стриманий мінімалістський дизайн при габаритах 2625 мм в довжину, 1647 мм в ширину і 1588 мм у висоту при колісній базі в 1750 мм. Що стосується інтер'єру, то його поки не розсекречено, але розробники стверджують, що він буде "дуже спартанським", відзначає видання.

Електромобіль Baojun E300

Електромобіль Baojun E300

carscoops.com

Також авто отримає 12-дюймові колісні диски з шинами розміром 145/70.

Китайський електромобіль буде оснащено 39-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 16,8 кВт ∙ год. Пізніше також з'явиться і версія Е300+ з електромотором на 55 л. с. і збільшеною колісною базою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Студенти Технічного університету Ейндховена в Нідерландах повідомили про створення прототипу електромобіля, створеного з вдруге використовуваного сміття.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай
Теги
Green Oboz електромобілі General Motors
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