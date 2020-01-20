General Motors показала компактний міський електромобіль: свіжі фото

Компанія General Motors в Китаї показала компактний міський електромобіль Baojun E300.

Про це повідомляє CarScoops. Двомісне авто було створено у співпраці американського автовиробника з китайськими компаніями SAIC і Wulling.

Електромобіль Baojun E300 carscoops.com

Новий Baojun E300 є більш доступною альтернативою Smart. У Китаї з урахуванням державної субсидії на електрокари він буде коштувати 60-70 тис. юанів (близько 212 тис. гривень).

Електромобіль отримав стриманий мінімалістський дизайн при габаритах 2625 мм в довжину, 1647 мм в ширину і 1588 мм у висоту при колісній базі в 1750 мм. Що стосується інтер'єру, то його поки не розсекречено, але розробники стверджують, що він буде "дуже спартанським", відзначає видання.

Електромобіль Baojun E300 carscoops.com

Також авто отримає 12-дюймові колісні диски з шинами розміром 145/70.

Китайський електромобіль буде оснащено 39-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 16,8 кВт ∙ год. Пізніше також з'явиться і версія Е300+ з електромотором на 55 л. с. і збільшеною колісною базою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Студенти Технічного університету Ейндховена в Нідерландах повідомили про створення прототипу електромобіля, створеного з вдруге використовуваного сміття.

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