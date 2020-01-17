В Европе показали проект электромобиля из необычного материала

Студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах сообщили про создание прототипа электромобиля, созданного из вторично используемого мусора.

Об этом сообщает Motor1. Нынешний проект стал уже шестой попыткой для университета – три года назад коллектив выпустил биоразлагаемый электромобиль Lina, который прошел испытания, отмечает издание.

Электромобиль Luca motor.ru

Кузов авто планируется изготовить из пластика, а шасси соорудить из полимеров и переработанного алюминия. Материал для автомобиля разработчики собираются добыть из отходов, которые будут добыты в океане.

Авторы Luca считают, что успешный выпуск электрокара из вторичных полимеров позволит привлечь внимание промышленности к вопросам экологии и переработки отходов. Эйндховенский университет уже договорился с израильским стартапом UBQ о совместной разработке кузова с использованием новых материалов и льняного волокна.

Электромобиль Luca motor.ru

Ожидается, что двухместный сити-кар будут приводить в движение два мотор-колеса совокупной мощностью 20 лошадиных сил. Расчетная автономность новинки не раскрывается; запасать заряд будут шесть компактных батарей.

Готовый электрокар планируется показать через полгода, а пока нидерландский университет поделился компьютерными рендерами.

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