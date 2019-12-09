Tesla стоит переживать? В Китае начали производство мощных электрокаров

Компания Aiways начала производство электрических кроссоверов U5 для европейского рынка на своем заводе в Китае.

Об этом сообщает ТСН. Судя из информации, официальный запуск электромобиля на рынок Европы запланирован на апрель 2020 года.

Электромобиль Aiways U5 drive.ru

Электрокары изготовили в соответствии с европейскими стандартами. В дальнейшем их планируют использовать на презентациях в Германии и других странах ЕС.

"Эти автомобили будут представлены европейским СМИ и потенциальным клиентам на различных автошоу. Они позволят посетителям увидеть и испытать европейскую версию U5 до того, как она станет доступной в следующем (2020) году", – сообщают в пресс-службе компании Aiways.

Салон электромобиля Aiways U5 electrek.co

По данным издания, электромобиль получит электрический мотор мощностью 140 кВт и крутящим моментом 315 Н на передней оси. Также известно, что кроссовер получит аккумуляторы общей мощностью 63 кВт-ч, которые обеспечат запас хода в 460 км.

Стоит отметить, что китайские бренды для подсчета используют устаревший сертификат NEDC. В реальности заявленная дальность пробега может оказаться гораздо ниже.

По новым данным, в Европе Aiways U5 поступит в продажи примерно за 35 тыс. евро. С учетом государственной субсидии его можно будет купить по цене порядка 19 тыс. евро.

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