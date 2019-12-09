Tesla варто хвилюватися? У Китаї почали виробництво потужних електрокарів

Компанія Aiways почала виробництво електричних кросоверів U5 для європейського ринку на своєму заводі в Китаї.

Про це повідомляє "ТСН". Зважаючи на інформацію, офіційний запуск електромобіля на ринку Європи запланований на квітень 2020 року.

Електромобіль Aiways U5 drive.ru

Електрокари виготовили відповідно до європейських стандартів. Надалі їх планують використовувати на презентаціях у Німеччині та інших країнах ЄС.

"Ці автомобілі будуть представлені європейським ЗМІ й потенційним клієнтам на різних автошоу. Вони дозволять відвідувачам побачити і випробувати європейську версію U5 до того, як вона стане доступною у 2020 році", – повідомляють у пресслужбі компанії Aiways.

Салон електромобіля Aiways U5 electrek.co

За даними видання, електромобіль отримає електричний мотор потужністю 140 кВт і крутний момент 315 Нм на передній осі. Також відомо, що кросовер буде оснащено акумуляторами загальною потужністю 63 кВт/год, які забезпечать запас руху 460 км.

Варто зазначити, що китайські бренди для підрахунку використовують застарілий сертифікат NEDC. В реальності заявлена дальність пробігу може виявитися значно нижчою.

За новими даними, в Європі Aiways U5 надійде в продаж приблизно за 35 тис. євро. З урахуванням державної субсидії, у Німеччині його можна буде придбати зі знижкою до 6 тис. євро.

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