В Грузии создадут собственный электромобиль: озвучены детали

Власти Грузии заявили, что первый отечественный электромобиль "Орво" создадут в Кутаиси в августе 2020 года.

Об этом сообщает "Спутник Грузия" со ссылкой на заявление губернатора Имерети Звиада Шаламберидзе. О строительстве завода по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии власти страны объявили весной 2019 года.

Электромобиль Орво sputnik-georgia.ru

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Для создания электрокара был подписан меморандум между грузинским холдингом AiGroup и китайским консорциумом Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев.

По словам Шаламберидзе, на первом этапе за один год на заводе планируют собрать 5 тысяч электромобилей. Все они будут экспортированы в Евросоюз. К осени 2021 года производственные мощности предприятия должны увеличиться в восемь раз, и половина собранных в Кутаиси электромобилей останется на внутреннем рынке.

Электромобиль Орво sputnik-georgia.ru

По словам губернатора, индустриальный комплекс будет включать предприятие по производству экопродукции, солнечных панелей и высокотехнологической продукции.

Называться электромобиль будет "Орво", что на древнеколхидском языке означает восьмерку или бесконечность. Автором идеи выступил промышленный дизайнер Гига Хатиашвили, профессор Грузинского технического университета и лектор Международной школы дизайна IDS.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Беларуси по заданию правительства разработали несколько моделей электромобилей, причем электродвигатели для них создали на заводе по производству лифтов.

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