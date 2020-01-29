У Грузії створять власний електромобіль: озвучено деталі

Влада Грузії заявила, що перший вітчизняний електромобіль "Орво" створять на территорії Кутаїсі в серпні 2020 року.

Про це повідомляє "Супутник Грузія" з посиланням на заяву губернатора Імереті Звіада Шаламберідзе. Про будівництво заводу зі створення електромобілів в другому за величиною місті Грузії влада країни оголосила навесні 2019 року.

Електромобіль Орво sputnik-georgia.ru

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Для створення електрокара було підписано меморандум між грузинським холдингом AiGroup і китайським консорціумом Changan Automobile. Сторони домовилися завершити будівництво протягом 24 місяців.

За словами Шаламберідзе, на першому етапі за один рік на заводі планують зібрати 5 тис. електромобілів. Всі вони будуть експортовані до Євросоюзу. До осені 2021 року виробничі потужності підприємства повинні збільшитися в вісім разів, і половина зібраних в Кутаїсі електромобілів залишиться на внутрішньому ринку.

електромобіль Орво sputnik-georgia.ru

За словами губернатора, індустріальний комплекс буде включати підприємство з виробництва екопродукціі, сонячних панелей і високотехнологічної продукції.

Називатися електромобіль буде "Орво", що на древнеколхідскій мові означає вісімку або нескінченність. Автором ідеї виступив промисловий дизайнер Гіга Хатіашвілі, професор Грузинського технічного університету і лектор Міжнародної школи дизайну IDS.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Білорусі за завданням уряду розробили кілька моделей електромобілів, причому електродвигуни для них створили на заводі з виробництва ліфтів.

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