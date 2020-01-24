Лукашенко сравнит белорусские электромобили с Tesla

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сравнит созданные в стране электромобили с собственным электрокаром Tesla Model S.

Об этом он заявил, отвечая на приглашение ученых посетить презентацию электрических авто, сообщает "Белта". Во время встречи Лукашенко также посетовал на то, что современный мир "не похож на советские времена".

Александр Лукашенко belta.by

Во время встречи в Национальной академии наук, глава президиума организации Владимир Гусаков пригласил главу государства на встречу с учеными. "Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки. Все поручения на контроле", – заявил он.

В ответ Лукашенко ответил, что "приедет на Тесле". Глава государства также пообещал "откровенный разговор".

"Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из средств массовой информации, других каких-то источников. А что такое ученый? Ты его проинформировал – он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, недавно в Беларуси по заданию правительства разработали несколько моделей электромобилей, причем электродвигатели для них создали на заводе по производству лифтов.

"Вместе с предприятиями-партнерами из Китая мы уже в 2020 году хотим выйти на опытное производство пяти новых моделей отечественных электромобилей. Это минивен на шасси Joylong EF5, седан на шасси Geely SC7, типовой ряд каркасных легковых электромобилей с кузовом из стеклопластика, электрогрузовик на шасси МАЗ и коммунальная машина с электроприводом", – рассказал Гусаков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что миллиардер и владелец американской компании Tesla Илон Маск опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал