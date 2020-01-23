В Беларуси представили необычные электромобили: в чем их особенность

В Беларуси по заданию правительства разработали несколько моделей электромобилей, причем электродвигатели для них создали на заводе по производству лифтов.

Об этом рассказал глава президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, пишет издание The Verge. По его словам, белорусские электромобили будут иметь "высокое качество и низкую себестоимость".

Электромобиль Zotye E200 e-cars.by

"Вместе с предприятиями-партнерами из Китая мы уже в 2020 году хотим выйти на опытное производство пяти новых моделей отечественных электромобилей. Это минивен на шасси Joylong EF5, седан на шасси Geely SC7, типовой ряд каркасных легковых электромобилей с кузовом из стеклопластика, электрогрузовик на шасси МАЗ и коммунальная машина с электроприводом", – рассказал Гусаков.

По словам чиновника, в ближайшее время также будет разработан и изготовлен низкопольный электробус с увеличенной дальностью пробега. При этом он отметил, что двигатели для электромобилей созданы по разработкам ОАО "Могилевлифтмаш", которое занимается созданием лифтов.

"Высокий уровень локализации производства минивэна Joylong EF5 будет обеспечен за счет применения отечественных компонентов силовой установки: тягового электродвигателя, инвертора управления и силовой электроники, литиевой батареи модульной конструкции с жидкостным охлаждением, зарядного устройства, технические характеристики которых не уступают зарубежным аналогам соответствующего класса", – отметил Гусаков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что миллиардер и владелец американской компании Tesla Илон Маск опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!