Солнце или ветер: что охотнее выбирают украинцы для домашних электростанций

Дороговизна электроэнергии, с одной стороны, и выгодные “зеленые” тарифы – с другой, подстегивают украинцев оборудовать свои дома солнечными и ветровыми домашними станциями.

Каких электростанций в Украине сегодня больше, где и почему - разбирался OBOZREVATEL.

По данным компаний-поставщиков электричества, на конец июня 2019 года в Украине работает 11 888 - солнечных и 3 ветровых электростанции, сообщили в Департаменте возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Госэнергоэффективности.

При этом суммарная мощность всех СЭСд (домашних солнечных электростанций) на указанный момент составляет 276 МВт против 27,2 кВт домашних ветротстанций - ВЭСд.

Что лучше выбрать для домашней электростанции?

Эти цифры не стоит даже сравнить между собой. Если солнечная домашняя генерация по суммарной мощности сопоставима с самой крупной промышленной станцией - Никопольской СЭС (246 МВт). То по ветру данные несравнимы – крупнейший украинский промышленный Ботиевский ветропарк имеет мощность 200 МВт.

Впрочем, ничего удивительного. Как сообщалось ранее, последних пару лет ветровые домашние станции стали выбирать реже, отдавая предпочтение подешевевшим солнечным. К тому же, в отличие от фото-панелей, ветровые установки нуждаются в более тщательном обслуживании. Плюс трудозатраты и сложность установки каркасов для фото-панелей и мачт для ветротурбин также говорят в пользу солнца.

ТОП-5 областей – лидеров по количеству домашних солнечных электростанций:

1546 – Днепропетровская (37,9 МВт)

1211 – Тернопольская (32,7 МВт)

1082 – Киевская (19,4 МВт)

829 – Ивано-Франковская (19,6 МВт)

751 – Кировоградская (20,6 МВт)

Области, в которых есть домашние ВЭС: Волынская (20 кВт), Донецкая (4,2 кВт) и Херсонская (3кВт). По одной в каждой области.

Еще один важный аргумент в выборе между солнцем и ветром – срок окупаемости, который зависит от таких факторов:

Стоимость и тип оборудования

Мощность станции

Погодные условия в месте размещения (потенциал ветра и солнца)

Объем собственного потребления э/э домохозяйства

Поэтому точный ответ можно дать, только зная все вводные. Но ориентировочные показатели привести можно.

Срок окупаемости домашней электростанции мощностью 30 кВт при среднемесячном потреблении электроэнергии в 250 кВт*ч

СЭСд (солнце) – 4-6 лет

ВЭСд (ветер) – 5-10 лет

Даже тут ветер проигрывает солнцу в выборе типа электростанции для дома. Чем больше срок окупаемости, тем менее привлекательным выглядит вариант. Все приведенные цифры говорят сами за себя: на данный момент в сегменте домашнего производства электричества ветер солнцу не конкурент.

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