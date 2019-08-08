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У Німеччині зелена енергія вперше перевищила вугільну та атомну: завдяки чому

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У Німеччині за 6 місяців вперше виробили більше електроенергії з "зелених" джерел, ніж згенерувала атомна і вугільна разом узяті.

До "зелених" джерел тут віднесли сонце, вітер, а також воду і біомасу. До рекордного результату привело зниження частки вугілля і ядерної енергії, передає Enterestingengineering. Але картина цілком може виявитися лише відображенням конкретної ринкової ситуації, а не довгостроковим трендом.

Частка "зеленої" генерації в Німеччині виявилася більшою вугільної та атомної разом узятих

Частка "зеленої" генерації в Німеччині виявилася більшою вугільної та атомної разом узятих

Enterestingengineering

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Сонце чи вітер: що більш охоче обирають українці для домашніх електростанцій

Вітрова та сонячна генерація безпосередньо залежать від погоди, а тут вона якраз була дуже сприятливою. Багато вітру і сонця в Німеччині в цьому році дуже допомогло великій продуктивності. Так, частка електроенергії з "зелених" джерел за півроку склала 47,3% проти 43,4%, вироблених з вугілля і атома.

Газ виділений в окрему категорію і становить 9,3% від загального енергобалансу. Для того, щоб екологічна енергія повністю перемогла викопні види палива потрібні сприятливі погодні умови і будівництво нових вітрових і сонячних електростанцій, а так само збільшення числа біогазових комплексів.

Але аналітики відзначають, що поки рано розраховувати на стабільну перевагу відновлюваної енергії. Вітру в першому півріччі було більше, ніж зазвичай, що призвело до зростання частки вітрової генерації на 20% в порівнянні з аналогічним періодом в 2018 році. По сонцю збільшення склало 6%. Газова генерація зросла на 10%, в той час як атомна не змінилася у порівнянні з минулим роком, а вугільна взагалі скоротилася на цілих 30%. Пізніше деякі вугільні електростанції були закриті.

Зменшення використання викопного палива для виробництва електроенергії вкрай важливо для екології планети. Раніше OBOZREVATEL писав, що в результаті серйозних кліматичних змін світу загрожує ймовірна загибель.

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Теми
Світла енергія Життя в стилі еко
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Ш. Олег
Ш. Олег
Раз "Обоз" повторяется, то и я повторюсь. :) "Если бы люди жили где-нибудь на Венере или Меркурии, то, возможно, они и смогли бы целиком удовлетворять свою потребность в электроэнергии за счёт ветра и Солнца. Но в условиях Земли, особенно в наших широтах, в текущем геохронологическом эоне это невозможно. :) К примеру, Франции и Германии, занимающим ведущие позиции в Европе по установке и эксплуатации ветрогенераторов, с их помощью удаётся худо-бедно обеспечивать 15-20% от требуемого объёма электричества. Поскольку от угля и атома, как энергоносителей, европейцы тоже постепенно планируют отказаться напрочь, вода, фотоэлементы, дрова или, скажем, кизяк, обладают в условиях наших природы и климата ещё меньшим потенциалом, чем ветер, а фотонный двигатель ещё не изобрели, остаётся что? Правильно - углеводороды! По этой причине аргументы из данной статьи вполне можно приводить при написании фантастического романа, но проблематично использовать в научной аналитике. А жаль… :)"
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