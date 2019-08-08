У Німеччині зелена енергія вперше перевищила вугільну та атомну: завдяки чому

У Німеччині за 6 місяців вперше виробили більше електроенергії з "зелених" джерел, ніж згенерувала атомна і вугільна разом узяті.

До "зелених" джерел тут віднесли сонце, вітер, а також воду і біомасу. До рекордного результату привело зниження частки вугілля і ядерної енергії, передає Enterestingengineering. Але картина цілком може виявитися лише відображенням конкретної ринкової ситуації, а не довгостроковим трендом.

Частка "зеленої" генерації в Німеччині виявилася більшою вугільної та атомної разом узятих Enterestingengineering

Вітрова та сонячна генерація безпосередньо залежать від погоди, а тут вона якраз була дуже сприятливою. Багато вітру і сонця в Німеччині в цьому році дуже допомогло великій продуктивності. Так, частка електроенергії з "зелених" джерел за півроку склала 47,3% проти 43,4%, вироблених з вугілля і атома.

Газ виділений в окрему категорію і становить 9,3% від загального енергобалансу. Для того, щоб екологічна енергія повністю перемогла викопні види палива потрібні сприятливі погодні умови і будівництво нових вітрових і сонячних електростанцій, а так само збільшення числа біогазових комплексів.

Але аналітики відзначають, що поки рано розраховувати на стабільну перевагу відновлюваної енергії. Вітру в першому півріччі було більше, ніж зазвичай, що призвело до зростання частки вітрової генерації на 20% в порівнянні з аналогічним періодом в 2018 році. По сонцю збільшення склало 6%. Газова генерація зросла на 10%, в той час як атомна не змінилася у порівнянні з минулим роком, а вугільна взагалі скоротилася на цілих 30%. Пізніше деякі вугільні електростанції були закриті.

Зменшення використання викопного палива для виробництва електроенергії вкрай важливо для екології планети. Раніше OBOZREVATEL писав, що в результаті серйозних кліматичних змін світу загрожує ймовірна загибель.

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