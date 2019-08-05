Самая древняя на Земле: ТОП фактов об альтернативной энергии, о которых вы не догадывались

На сегодняшний день биомасса - это один из самых древних из используемых источников энергии на Земле. Так, тысячи лет назад человек научился использовать горение древесины для отопления и приготовления пищи. К биомассе относят все органические вещества – наземная и морская растительность, отходы животного и растительного происхождения, человеческой жизнедеятельности.

Биомасса получает свою энергию под воздействием солнечных лучей. На сегодняшний день это единственный энергетический ресурс естественного происхождения, содержащий в достаточном количестве углерод для замены ископаемого топлива. Но в отличие от него, биомасса не требует большого времени для возобновления.

Энергия из биомассы - тренд новой энергетики

Фотосинтез

В процессе фотосинтеза растения преобразуют энергию, полученную от солнечных лучей, в энергию химических связей органических веществ.

Типы Биомассы

1. Древесина и древесные отходы

Считается самым распространенным видом биомассы. На деревоперерабатывающих и целлюлозных предприятиях порядка 50% сырья уходит в отходы. Очень серьезной проблемой является утилизация этого мусора, что влечет за собой значительный рост непроизводственных расходов.

Выход прост – использовать древесные опилки, щепу, отходы производства фанеры, кору для производства топливных гранул (пеллет). Сырье проходит процесс измельчения, затем его сушат и прессуют в специальные гранулы. Пеллеты – это качественное и экологически чистое топливо.

Пеллеты – качественное и экологически чистое топливо OBOZREVATEL

2. Бытовые отходы

Сжигание мусора превращает промышленные и бытовые отходы в один из самых эффективных источников энергии. В одной тонне мусора содержится приблизительно энергия 2 тонн каменного угля.

Не всегда мусор – это биомасса. Например, большое количество энергии получается из переработки пластика. Предприятия, которые перерабатывают бытовые отходы, генерируют электроэнергию сопоставимую с работой небольших угольных ТЭЦ.

Сжигание мусора - тоже источник получения энергии OBOZREVATEL

3. Биогаз

Микроорганизмы тоже могут производить энергию. В процессе биологического разложения отходов растительного, животного происхождения и деятельности человеческого организма, образуется газ метан. Это газ без цвета и запаха, опасен – может вызвать взрыв и воспламениться.

На полигонах по переработке мусорных отходов собирают метан, очищают его и используют в качестве топлива. Как правило, метановое брожение биомассы происходит в специальных резервуарах с подогревом и перемешиванием.

Биогаз скапливается в специальных хранилищах, проходит процесс очистки и используется для производства тепла, электричества, пара и автомобильного топлива.

Из био-отходов производят энергию OBOZREVATEL

4. Биотопливо

Примеры биотоплива – это биоэтанол и биодизель. Биоэтанол - это спиртовое топливо (этиловый спирт). Любой органический материал, содержащий целлюлозу, крахмал или сахар, можно путем брожения переработать в этанол.

Например, большая часть этанола, производимого в Соединенных Штатах, перерабатывается из кукурузы. Практически весь бензин, продаваемый в США, содержит около 10 % этанола – известный как E10. В 2011 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утвердило введение E15 (15 % этанола, 85 % бензина). Топливо, содержащее 85 % этанола и 15 % бензина (E85) считается в этой стране альтернативным топливом.

Биотопливо в мире применяется все активнее OBOZREVATEL

Биодизель - это топливо, полученное путем химической реакции спирта с растительными маслами и животными жирами. Так, в США львиная доля биодизеля производится из соевого масла. В Европейских странах – из рапса.

Биодизель чаще всего смешивают с нефтяным дизельным топливом в соотношении 2 % (B2), 5 % (B5) или 20 % (B20). Он также может быть использован в качестве чистого биодизеля (B100). Это один из наиболее быстро растущих видов топлива для транспорта в США по темпам завоевания рынка. Биодизель практически не содержит серу, поэтому считается экологически чистым.

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