В Германии начали бесплатно заряжать электромобили

Компания Porsche в немецком Лейпциге запустила парк зарядных станций мощностью 7 МВт, "заправка" электромобилей на котором будет бесплатной в течение месяца.

Об этом сообщает Electrek. На своем примере в компании хотят показать, как в будущем будет выглядеть инфраструктура станций для зарядки электрокаров.

Зарядная станция Porsche electrek.co

На территории парка Porsche установила 12 зарядных устройств постоянного тока мощностью 350 кВт для быстрой зарядки и 4 зарядных устройства переменного тока мощностью 22 кВт. Общая мощность зарядных станций составляет 7 мВт, что делает его самым мощным парком быстрой зарядки в Европе.

Водители электромобилей, независимо от марки, смогут воспользоваться услугами парка бесплатно до марта. С марта услугу зарядки в парке будут предоставлять согласно стандартному тарифному плану.

"Главной целью Porsche Engineering было продемонстрировать стратегию в отношении инфраструктуры зарядки и её параметров. Зарядный парк в Лейпциге позволяет водителям Taycan прибавлять к пробегу около 97 км за 5 минут. Продолжительность зарядки для пополнения от 5 до 80 % ёмкости аккумулятора составляет 22,5 минуты в нормальных условиях", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Tesla планирует установить в Украине несколько зарядных станций Supercharger для электромобилей.

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