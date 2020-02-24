В Киеве на площади перед Центральным железнодорожным вокзалом появились первые зарядные станции для электромобилей.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзалізниці" Александр Красноштан. По его словам, точки для "заправки" электрокаров установлены и уже работают.

Зарядные станции на вокзале в Киеве https://www.facebook.com/olexander.krasnoshtan

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"Двигаемся в тренде – отныне вокзал Киев-Пассажирский стал привлекательным для электромобилей – на площади перед центральным вокзалом уже работает зарядная станция для электромобилей", – написал он. При этом чиновник не сообщил мощность станций или другие детали.

В комментариях к сообщению Красноштана уже появились сообщения, в которых киевляне жалуются на поведение местных таксистов. Те, по словам очевидцев, паркуются на точках для заправки электромобилей на бензиновых авто, игнорируя правила.

При этом с 2020 года в Украине вступил в силу закон, согласно которого все точки для зарядки электрических авто должны быть оборудованы специальными знаками. Если на таком месте кто-то припаркует бензиновый автомобиль, его владелец заплатит штраф от 340 до 510 гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Tesla планирует установить в Украине несколько зарядных станций Supercharger для электромобилей.

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