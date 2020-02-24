У Німеччині почали безкоштовно заряджати електромобілі

Компанія Porsche в німецькому Лейпцигу запустила парк зарядних станцій потужністю 7 МВт, "заправка" електромобілів на якому буде безкоштовною протягом місяця.

Про це повідомляє Electrek. На своєму прикладі в компанії хочуть показати, як в майбутньому буде виглядати інфраструктура станцій для зарядки електрокарів.

Зарядна станція Porsche electrek.co

На території парку Porsche встановила 12 зарядних пристроїв постійного струму потужністю 350 кВт для швидкої зарядки і 4 зарядних пристрої змінного струму потужністю 22 кВт. Загальна потужність зарядних станцій становить 7 мВт, що робить його найпотужнішим парком швидкої зарядки в Європі.

Водії електромобілів, незалежно від марки, зможуть скористатися послугами парку безкоштовно до березня. З березня послугу зарядки в парку будуть надавати згідно стандартному тарифному плану.

"Головною метою Porsche Engineering було продемонструвати стратегію щодо інфраструктури зарядки і її параметрів. Зарядний парк в Лейпцигу дозволяє водіям Taycan додавати до пробігу близько 97 км за 5 хвилин. Тривалість зарядки для поповнення від 5 до 80% ємності акумулятора складає 22,5 хвилини в нормальних умовах", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Tesla планує встановити в Україні кілька зарядних станцій Supercharger для електромобілів.

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