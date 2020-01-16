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16 января • обновлено в 12:44
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В Украине зафиксировали стремительный рост количества зарядок для электрокаров

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Количество зарядных станций для электромобилей в Украине на начало 2020 года превысило 2719 единиц, благодаря чему общее количество точек подключения преодолело порог в 5900 шт.

Об этом пишут Elektrovesti. Всего в 2019 году на территории Украины установкой зарядных станций занималось 17 компаний, отмечает издание.

Зарядная станция для электромобиля

Зарядная станция для электромобиля

ft.com

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Согласно статистике, больше всего станций, 1113 штук, установила компания AutoEnterprise. За лидером с большим отставанием следует Ionity (не путать с европейской сетью скоростных зарядок IONITY) – 387 станций.

Замыкает тройку лидеров ElectroUA с показателем 380 станций. Стоит отметить, что компания YASNO E-mobility (бывшая STRUM) заняла нижние строчки рейтинга с 23 станциями.

В Украине зафиксировали стремительный рост количества зарядок для электрокаров

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что с 1 января 2020 года государство стало защищать права водителей, чьи транспортные средства оснащены электрическими двигателями, на доступ к зарядным станциям для электромобилей.

Кроме того, предполагается введение для электромобилей специальных номеров с зеленым цветом шрифта, а также внедрение новых дорожных знаков: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Стоит также отметить, что сервис онлайн-карт Google Maps начал отображать на карте зарядные станции для электромобилей. Благодаря функциям сортировки теперь можно искать станцию с нужным типом разъема.

Карты также получили отображение полной информации о ближайших зарядных станциях, а также возможность строить к ним маршрут с учетом остатка заряда электромобиля.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Украина
Теги
Green Oboz электромобили
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это означает что начался ввоз бу. авто и половина большая ,нисан лиаф
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