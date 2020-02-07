Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

4000 евро на машину: в Европе запустили оригинальную акцию

12.1т
Читать материал на украинском

Граждане Нидерландов после 1 июля 2020 году смогут получать от правительства 4000 евро (около 107 тыс. грн) на покупку нового электромобиля.

Об этом сообщает издание The Next Web. При этом для покупки подержанного электрокара можно получить 2000 евро (около 53 тыс. грн).

4000 евро на машину: в Европе запустили оригинальную акцию

lifegate.com

Новости
В Нидерландах появится огромная станция офшорных ветрогенераторов

Стоит отметить, что субсидия на покупку новых авто будет применяться только на покупку электромобилей стоимостью до 45 тыс. евро (1,2 млн грн). Таким образом политика государства направлена на то, чтобы вывести с рынка автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Чтобы получить право на субсидию, автомобиль должен соответствовать государственным стандартам и быть купленным у специализированного дилера. Граждане не смогут получить деньги на приобретение автомобиля по объявлению в журнале; это должно предотвратить мошенничество.

Более того, правительство Нидерландов также рассматривает возможность предоставления дополнительных нефинансовых стимулов для покупателей электромобилей, например, дать гарантии на обновления программного обеспечения и работоспособность аккумуляторов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Норвегии продажи электромобилей с учетом гибридных моделей достигли почти 55% от общего количества автомобилей, которые были проданы в 2019 году.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
1
Смешно
14
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ну какого члена, обоз, вы ебанутые??? Что крамольного в том, чтобы это затирать? В Эстонии - стране ЕС, между прочим, такая акция уже несколько лет идет. Компенсируют даже больше - 5 000 евро. Какой идиот трет нейтральные комменты???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Обо***ться. Граждане Эстонии уж лет 5 как имеют такую возможность. Правда, чуть большую - 5 000 евро:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
hunt andres, Посмотрим сколько граждан Эстонии останется к 2050му году)) Уж очень быстро они мрут))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги