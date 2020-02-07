4000 евро на машину: в Европе запустили оригинальную акцию

Граждане Нидерландов после 1 июля 2020 году смогут получать от правительства 4000 евро (около 107 тыс. грн) на покупку нового электромобиля.

Об этом сообщает издание The Next Web. При этом для покупки подержанного электрокара можно получить 2000 евро (около 53 тыс. грн).

lifegate.com

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Стоит отметить, что субсидия на покупку новых авто будет применяться только на покупку электромобилей стоимостью до 45 тыс. евро (1,2 млн грн). Таким образом политика государства направлена на то, чтобы вывести с рынка автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Чтобы получить право на субсидию, автомобиль должен соответствовать государственным стандартам и быть купленным у специализированного дилера. Граждане не смогут получить деньги на приобретение автомобиля по объявлению в журнале; это должно предотвратить мошенничество.

Более того, правительство Нидерландов также рассматривает возможность предоставления дополнительных нефинансовых стимулов для покупателей электромобилей, например, дать гарантии на обновления программного обеспечения и работоспособность аккумуляторов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Норвегии продажи электромобилей с учетом гибридных моделей достигли почти 55% от общего количества автомобилей, которые были проданы в 2019 году.

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