4000 євро на машину: в Європі запустили оригінальну акцію

Громадяни Нідерландів після 1 липня 2020 року зможуть отримувати від уряду 4000 євро (близько 107 тис. грн) на купівлю нового електромобіля.

Про це повідомляє видання The Next Web. При цьому для покупки уживаного електрокара можна отримати 2000 євро (близько 53 тис. грн).

lifegate.com

Варто відзначити, що субсидія на покупку нових авто буде застосовуватися тільки на покупку електромобілів ціною до 45 тис. євро (1,2 млн грн). Таким чином політика держави спрямована на те, щоб вивести з ринку автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами.

Щоб отримати право на субсидію, автомобіль повинен відповідати державним стандартам і бути купленим у спеціалізованого дилера. Громадяни не зможуть отримати гроші на придбання автомобіля за оголошенням в журналі; це повинно запобігти шахрайству.

Більш того, уряд Нідерландів також розглядає можливість надання додаткових нефінансових стимулів для покупців електромобілів, приміром, дати гарантії на оновлення програмного забезпечення і працездатність акумуляторів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Норвегії продажу електромобілів з урахуванням гібридних моделей досягли майже 55% від загальної кількості автомобілів, які були продані в 2019 році.

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