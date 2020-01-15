Электромобили бьют рекорды: в Европе бензиновые авто стремительно теряют популярность

В Норвегии продажи электромобилей с учетом гибридных моделей достигли почти 55% от общего количества автомобилей, которые были проданы в 2019 году.

Об этом сообщает RenEn. Самым продаваемым в стране электромобилем с большим отрывом от конкурентов стала Tesla Model 3.

Электрокары в Европе wikimedia.org

Стоит отметить, что в целом продажи автомобилей в Норвегии снизились на 3,8%, однако электрические авто показали рост динамики продаж. При этом продажи бензиновых и дизельных авто упали до исторических минимумов за последние 10 лет: до 15,7% и 16% соответственно.

На 27,3% упали продажи гибридов (PHEV), батарею которых для зарядки необходимо подключать ко внешним источникам энергии. Согласно статистике, покупатели все еще отдают предпочтение чистым электромобилям.

Всего в 2019 году на территории Норвегии продали 60 316 электрокаров, что на 30% превысило показатели предыдущего года. При этом доля чистых электрических авто (BEV) превысила 42% от общего количества проданных в стране машин.

"Норвежская статистика также показывает, что ни водородные автомобили, ни автомобили, работающие на природном газе, пока не пользуются популярностью. При этом Норвегия, которая является лидером по запасам нефти и газа в Европе, планирует ввести запрет на продажу дизельных и бензиновых автомобилей уже в 2025 году. Однако при такой динамике продаж электромобилей запрет может и не потребоваться", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Wallbox в США показала двунаправленное зарядное устройство Quasar для электромобилей, при помощи которого они смогут снабжать дома энергией.

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