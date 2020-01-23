У Білорусі представили незвичайні електромобілі: у чому їхня особливість

У Білорусі за завданням уряду розробили кілька моделей електромобілів, причому електродвигуни для них створили на заводі з виробництва ліфтів.

Про це розповів глава президії Національної академії наук Білорусі Володимир Гусаков, пише видання The Verge. За його словами, білоруські електромобілі матимуть "високу якість і низьку собівартість".

Електромобіль Zotye E200 e-cars.by

"Разом із підприємствами-партнерами з Китаю ми вже в 2020 році хочемо вийти на дослідне виробництво п'яти нових моделей вітчизняних електромобілів. Це мінівен на шасі Joylong EF5, седан на шасі Geely SC7, типовий ряд каркасних легкових електромобілів з кузовом зі склопластику, електрогрузовик на шасі МАЗ і комунальна машина з електроприводом", – розповів Гусаков.

За словами чиновника, найближчим часом також буде розроблено і виготовлено низькопідлоговий електробус зі збільшеною дальністю пробігу. Водночас він зазначив, що двигуни для електромобілів створені за розробками ВАТ "Могильовліфтмаш", яке займається створенням ліфтів.

"Високий рівень локалізації виробництва мінівена Joylong EF5 буде забезпечено завдяки застосуванню вітчизняних компонентів силової установки: тягового електродвигуна, інвертора управління і силової електроніки, літієвої батареї модульної конструкції з рідинним охолодженням, зарядного пристрою, технічні характеристики яких не поступаються зарубіжним аналогам відповідного класу", – зазначив Гусаков.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що мільярдер і власник американської компанії Tesla Ілон Маск спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про подарований йому електромобіль.

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