"Моя Tesla может взлететь": Лукашенко похвастался подарком от Илона Маска

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил в подарок от американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска электромобиль Tesla.

Об этом он рассказал учащимся 93-ей школы в Минске, отвечая на вопрос, почему не использует электровелосипед, сообщает издание Автобизнес.

"У меня есть электрическая машина -Tesla. Я иногда ее тестирую - Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает", - рассказал глава Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко belvpo.com

При этом Лукашенко не уточнил, какую конкретно модель Tesla ему подарил Маск, однако несколько лет назад он проводил тест-драйв электрокара Tesla Model S.

Тогда "последний диктатор Европы" остался доволен поездкой, и сравнил аэродинамику машины с космическим кораблем.

"На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль", - отметил президент.

Стоит отметить, что Tesla не единственный электрокар, который стоит в гараже Лукашенко - в 2017 году во время посещения завода "БелДжи" представители Китая подарили ему электромобиль Geely.

Напомним, ранее Лукашенко объяснил, почему не хочет кататься на велосипеде на работу и пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram