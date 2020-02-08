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9 февраля • обновлено в 02:59
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/ Электротранспорт

"Никакого ланоса!" В Кабмине рассказали, каким будет украинский электрокар

14т
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Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин сообщил, что в Украине может начаться производство недорогих качественных электромобилей.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. Чиновник отметил, что для того, чтобы электрокар получился качественным, может понадобится участие инвесторов.

Электромобиль в Украине

Электромобиль в Украине

mignews.com.ua

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"Я мечтаю, чтобы в Украине изготовили свой первый электромобиль. И это не должен быть некий "электроланос". Однако для этого нужны определенные усилия от государства по привлечению стратегических инвесторов из ЕС или из Азии, которые откроют в Украине сборку или полноценный процесс изготовления машин", – заявил Рябчин.

По его словам, для этого Украине возможно придется "отказаться от стимулирования импорта иностранных авто" и выдавать стимулирующие платежи тем, кто покупает произведенные в Украине электромобили.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Гиперлуп, я так понимаю, уже построили!
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3
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Как лапотники возбудились! Великая бензоколонка до сих пор утюг приличный сделать не может, а тут целый электромобиль! Да цапы, украинцы они такие, сделают!
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Medvedkov Yuri, Конечно сделают, силою мысли.Украинцы они такие, мечтатели.Курочка в гнезде, а яичко в ...
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0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Medvedkov Yuri, электромобиль? Не смеши! За тридцать лет, вы сумели только угробить доставшуюся вам промышленность. Узбекистан к примеру за это время создал экспортно-ориентированный автопром. Единственное недоразумение на территории бывшего СССР, которое так и не достигло уровня 1991 года.
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1
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Рад Юрий
Рад Юрий
Ух ты - "электрозапор"
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6
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