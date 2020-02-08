"Никакого ланоса!" В Кабмине рассказали, каким будет украинский электрокар

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин сообщил, что в Украине может начаться производство недорогих качественных электромобилей.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. Чиновник отметил, что для того, чтобы электрокар получился качественным, может понадобится участие инвесторов.

Электромобиль в Украине mignews.com.ua

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"Я мечтаю, чтобы в Украине изготовили свой первый электромобиль. И это не должен быть некий "электроланос". Однако для этого нужны определенные усилия от государства по привлечению стратегических инвесторов из ЕС или из Азии, которые откроют в Украине сборку или полноценный процесс изготовления машин", – заявил Рябчин.

По его словам, для этого Украине возможно придется "отказаться от стимулирования импорта иностранных авто" и выдавать стимулирующие платежи тем, кто покупает произведенные в Украине электромобили.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

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