В Украине предложили перевести чиновников на электромобили

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин предложил разрешить государственным учреждениям покупать недорогие электромобили.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. По словам представителя профильного ведомства, чиновники должны отказаться от покупки роскошных авто и заменять свой автопарк на электротранспорт и гибридные автомобили.

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"Например, нам разрешено иметь только одну машину на все объединенное министерство, но это машина – авто с двигателем внутреннего сгорания. При необходимости покупки новых авто, почему бы не стать ролевой моделью развития электротранспорта?" – заявил Рябчин.

Чиновник предложил изменить нынешний принцип покупки авто с двигателями внутреннего сгорания, и покупать для государственных ведомств электромобили.

"Никто не говорит, что надо покупать Теслу за миллион гривен, но экономный экологический электроавтомобиль для наших ведомств был бы идеальным вариантом. Кстати, британские дипломаты с 2030 года переходят на электрические авто. Такая регуляция у многих передовых странах мира", – отметил Рябчин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

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