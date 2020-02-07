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8 февраля • обновлено в 07:32
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/ Зеленая энергия и новости экологии

В Украине предложили перевести чиновников на электромобили

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Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин предложил разрешить государственным учреждениям покупать недорогие электромобили.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. По словам представителя профильного ведомства, чиновники должны отказаться от покупки роскошных авто и заменять свой автопарк на электротранспорт и гибридные автомобили.

Алексей Рябчин

Алексей Рябчин

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Украинцы массово скупают б/у электромобили

"Например, нам разрешено иметь только одну машину на все объединенное министерство, но это машина – авто с двигателем внутреннего сгорания. При необходимости покупки новых авто, почему бы не стать ролевой моделью развития электротранспорта?" – заявил Рябчин.

Чиновник предложил изменить нынешний принцип покупки авто с двигателями внутреннего сгорания, и покупать для государственных ведомств электромобили.

"Никто не говорит, что надо покупать Теслу за миллион гривен, но экономный экологический электроавтомобиль для наших ведомств был бы идеальным вариантом. Кстати, британские дипломаты с 2030 года переходят на электрические авто. Такая регуляция у многих передовых странах мира", – отметил Рябчин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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Fest Glober
Fest Glober
Ніхто ж не каже на "Україні", Віталя вам класні європейські велікі з моторчиком купить.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Нет ограничений на зарплаты для чиновников, нет для них ограничений на размер пенсии, отменят ограничения на покупку машин, а еще надо, чтобы каждому чиновнику государство раз в год по квартире покупало и не только в Украине, а что, разве плохое предложение?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А почему чиновникам не закупают Славута?считаю что чиновники и депутаты и министры должны ездить на славутах ну в крайнем случае на ланосах!!!!
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