"Ніякого ланоса!" У Кабміні розповіли, яким буде український електрокар

Заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин повідомив, що в Україні може початися виробництво недорогих якісних електромобілів.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. Чиновник зазначив, що для того, щоб електрокар вийшов якісним, може знадобиться участь інвесторів.

Електромобіль в Україні mignews.com.ua

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"Я мрію, щоб в Україні виготовили свій перший електромобіль. І це не повинен бути якийсь"електроланос". Однак для цього потрібні певні зусилля від держави по залученню стратегічних інвесторів з ЄС або з Азії, які відкриють в Україні збірку або повноцінний процес виготовлення машин", – заявив Рябчин.

За його словами, для цього Україні можливо доведеться "відмовитися від стимулювання імпорту іноземних авто" і видавати стимулюючі платежі тим, хто купує вироблені в Україні електромобілі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

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