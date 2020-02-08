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9 лютого • оновлено в 03:11
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"Ніякого ланоса!" У Кабміні розповіли, яким буде український електрокар

14.2т
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Заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин повідомив, що в Україні може початися виробництво недорогих якісних електромобілів.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. Чиновник зазначив, що для того, щоб електрокар вийшов якісним, може знадобиться участь інвесторів.

Електромобіль в Україні

Електромобіль в Україні

mignews.com.ua

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"Я мрію, щоб в Україні виготовили свій перший електромобіль. І це не повинен бути якийсь"електроланос". Однак для цього потрібні певні зусилля від держави по залученню стратегічних інвесторів з ЄС або з Азії, які відкриють в Україні збірку або повноцінний процес виготовлення машин", – заявив Рябчин.

За його словами, для цього Україні можливо доведеться "відмовитися від стимулювання імпорту іноземних авто" і видавати стимулюючі платежі тим, хто купує вироблені в Україні електромобілі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

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Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Гиперлуп, я так понимаю, уже построили!
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3
0
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Как лапотники возбудились! Великая бензоколонка до сих пор утюг приличный сделать не может, а тут целый электромобиль! Да цапы, украинцы они такие, сделают!
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0
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Medvedkov Yuri, Конечно сделают, силою мысли.Украинцы они такие, мечтатели.Курочка в гнезде, а яичко в ...
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0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Medvedkov Yuri, электромобиль? Не смеши! За тридцать лет, вы сумели только угробить доставшуюся вам промышленность. Узбекистан к примеру за это время создал экспортно-ориентированный автопром. Единственное недоразумение на территории бывшего СССР, которое так и не достигло уровня 1991 года.
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1
0
Рад Юрий
Рад Юрий
Ух ты - "электрозапор"
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6
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