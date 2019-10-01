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1 октября • обновлено в 10:12
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Не дарил? Грета Тунберг попала в скандал из-за Tesla Шварценеггера

1.5т Читать материал на украинском

Экс-губернатор штата Калифорния и культовый в прошлом актер Арнольд Шварценеггер предоставил 16-летней эко-активистке Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3.

Об этом сообщает профильное издание Car and Driver. При этом обозреватели отметили, что сам Шверценеггер катается на полностью электрической версии Hummer Kreisel H1.

Арнолд Шварценеггер и Грета Тунберг в Вене, Австрия

Арнолд Шварценеггер и Грета Тунберг в Вене, Австрия

instagram.com

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Судя по Instagram актера, он уже встречался с Тунберг в мае этого года в Вене и заверял ее, что она может обратиться к нему за помощью. Как рассказали в окружении актера, электромобиль необходим Грете для передвижения по Америке и Канаде, где Тунберг сейчас находится.

Стоит отметить, что в сообщении издания прямо не говорится, что Шварценеггер подарил юной активистке электромобиль – авторы публикации использовали слово "arrranged", т.е. "предоставил". Следовательно, можно предположить, что перед возвращением домой в Швецию Тунберг вернет актеру электрокар.

После того, как в пресс-службе Tesla также не отреагировали на ситуацию и не подтвердили происходящее, в социальных сетях активистку начали критиковать. Пользователи возмутились "двойными стандартами" происходящего и намекнули, что "электричество в электрокарах не берется из воздуха", а сами электромобили "не растут на деревьях".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как полицейская Tesla "умерла" во время погони за преступником.

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Тема
Электротранспорт
Персоны
Грета Тунберг Арнольд Шварценеггер
Место
США
Тег
электромобили
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Когда в СССР появлялась девочка активистка которую выставляли напоказ , то это была красивая, здоровая девчушка. А тут ...Грета
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