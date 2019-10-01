Не дарил? Грета Тунберг попала в скандал из-за Tesla Шварценеггера

Экс-губернатор штата Калифорния и культовый в прошлом актер Арнольд Шварценеггер предоставил 16-летней эко-активистке Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3.

Об этом сообщает профильное издание Car and Driver. При этом обозреватели отметили, что сам Шверценеггер катается на полностью электрической версии Hummer Kreisel H1.

Арнолд Шварценеггер и Грета Тунберг в Вене, Австрия instagram.com

Судя по Instagram актера, он уже встречался с Тунберг в мае этого года в Вене и заверял ее, что она может обратиться к нему за помощью. Как рассказали в окружении актера, электромобиль необходим Грете для передвижения по Америке и Канаде, где Тунберг сейчас находится.

Стоит отметить, что в сообщении издания прямо не говорится, что Шварценеггер подарил юной активистке электромобиль – авторы публикации использовали слово "arrranged", т.е. "предоставил". Следовательно, можно предположить, что перед возвращением домой в Швецию Тунберг вернет актеру электрокар.

После того, как в пресс-службе Tesla также не отреагировали на ситуацию и не подтвердили происходящее, в социальных сетях активистку начали критиковать. Пользователи возмутились "двойными стандартами" происходящего и намекнули, что "электричество в электрокарах не берется из воздуха", а сами электромобили "не растут на деревьях".

Ага! Электромобиль же заряжается от розетки - там же у нас электричество😏И аккумуляторы от него-такие экологические чистые! Утилизируются потом в странах третьего мира.....Лицемерие-так прекрасно!!!😏

Актер Шварцнеггер подарил юной экоактивистке Грете Тунберг автомобиль Tesla pic.twitter.com/3NfvrlokfP — Татьяна (@F3EAI2eQHT3G8rP) October 1, 2019

Арнольд Шварценеггер предоставил автомобиль Tesla Model 3 для активистки движения за климат Греты Тунберг



Вот так бывает, вышла на сцену, проревала про УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО! Получи теслу, которую, не делали на заводе а бережно вырастили на дереве.



pic.twitter.com/95RIg27DZK — N̷o̷r̷m̷a̷n̷ ̷D̷a̷n̷z̷a̷ (@norman_danza) September 30, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как полицейская Tesla "умерла" во время погони за преступником.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!