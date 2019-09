Tesla поставила новый рекорд по количеству проданных авто

Компания Tesla смогла "отвоевать" 22% рынка электромобилей в Европе, с показателем регистраций в 46 тыс. зарегистрированных авто марки Tesla Model 3.

Об этом в Twitter сообщает отраслевой аналитик Матиас Шмидт. Последний месяц каждого квартала традиционной обеспечивает концерну лучшие продажи, так что разрыв может увеличиться еще больше, отмечает эксперт.

По его данным, продажи пассажирских электромобилей в Западной Европе стремительно увеличиваются, достигнув более чем 80% роста за первые восемь месяцев этого года. Кроме того, Tesla в качестве бренда превосходит всех других производителей, даже если учесть гибридные авто.

W.European plug-in passenger car registrations by manufacturer. @BMWGroup , achieving >8% plug-in mix of its total sales, narrowly trails @Tesla More details in the next SMA data all-electric West European passenger car market intelligence report. https://t.co/1yDTU4x4Wx pic.twitter.com/f3ifLOcAL0

Аналитик отмечает, что по показателю общего числа регистраций электрокаров Tesla с ее 55 тыс. зарегистрированных авто остается лидером. Кроме того, тенденции продаж говорят о том, что Tesla и в дальнейшем останется на вершине рейтинга.

While W.Europe's BEV electric car registrations growth is impressive at >80% y/y after 8-months it is clear:



- Tesla Model 3 introduction a major catalyst adding 46k volume (22% share) YTD.



- Other OEMs sandbagging until 2020 (CO2)



Aug YTD growth almost half if M3 taken away pic.twitter.com/Q2Y3vZRuWA