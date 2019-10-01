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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Не дарував? Грета Тунберг втрапила у скандал через Tesla Шварценеггера

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Ексгубернатор штату Каліфорнія і культовий у минулому актор Арнольд Шварценеггер надав 16-річній екоактивістці Греті Тунберг електромобіль Tesla Model 3.

Про це повідомляє профільне видання Car and Driver. При цьому оглядачі зазначили, що сам Шверценеггер катається на повністю електричної версії Hummer Kreisel H1.

Арнолд Шварценеггер і Грета Тунберг у Відні, Австрія

Арнолд Шварценеггер і Грета Тунберг у Відні, Австрія

instagram.com

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Судячи з Instagram актора, він уже зустрічався з Тунберг у травні цього року у Відні і запевняв її, що вона може звернутися до нього по допомогу. Як розповіли в оточенні актора, електромобіль необхідний Греті для пересування Америкою і Канадою, де Тунберг наразі перебуває.

Варто зазначити, що у повідомленні видання прямо не зазначено, що Шварценеггер подарував юній активістці електромобіль – автори публікації використовували слово "arrranged", тобто "надав". Отже, можна припустити, що перед поверненням додому у Швецію Тунберг поверне актору електрокар.

Після того, як у пресслужбі Tesla також не відреагували на ситуацію і не підтвердили те, що відбувається, в соціальних мережах активістку почали критикувати. Користувачі обурилися "подвійними стандартами", і натякнули, що "електрика в електрокарах не береться з повітря", а самі електромобілі "не ростуть на деревах".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як поліцейська Tesla "померла" під час погоні за злочинцем.

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Тема
Електротранспорт
Особи
Грета Тунберг Арнольд Шварцнегер
Місце
США
Тег
електромобілі
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Когда в СССР появлялась девочка активистка которую выставляли напоказ , то это была красивая, здоровая девчушка. А тут ...Грета
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