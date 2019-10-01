Не дарував? Грета Тунберг втрапила у скандал через Tesla Шварценеггера

Ексгубернатор штату Каліфорнія і культовий у минулому актор Арнольд Шварценеггер надав 16-річній екоактивістці Греті Тунберг електромобіль Tesla Model 3.
Про це повідомляє профільне видання Car and Driver. При цьому оглядачі зазначили, що сам Шверценеггер катається на повністю електричної версії Hummer Kreisel H1.
Арнолд Шварценеггер і Грета Тунберг у Відні, Австрія
instagram.com
Судячи з Instagram актора, він уже зустрічався з Тунберг у травні цього року у Відні і запевняв її, що вона може звернутися до нього по допомогу. Як розповіли в оточенні актора, електромобіль необхідний Греті для пересування Америкою і Канадою, де Тунберг наразі перебуває.
Варто зазначити, що у повідомленні видання прямо не зазначено, що Шварценеггер подарував юній активістці електромобіль – автори публікації використовували слово "arrranged", тобто "надав". Отже, можна припустити, що перед поверненням додому у Швецію Тунберг поверне актору електрокар.
Після того, як у пресслужбі Tesla також не відреагували на ситуацію і не підтвердили те, що відбувається, в соціальних мережах активістку почали критикувати. Користувачі обурилися "подвійними стандартами", і натякнули, що "електрика в електрокарах не береться з повітря", а самі електромобілі "не ростуть на деревах".
Ага! Електромобіль же заряджається від розетки – там же у нас електрика😏І акумулятори від нього – такі екологічні чисті! Утилізуються потім в країнах третього світу..... Лицемірство-так прекрасно !!! 😏– Тетяна (@ F3EAI2eQHT3G8rP) October 1, 2019
Актор Шварценеггер подарував юній екоактівісці Греті Тунберг автомобіль Tesla pic.twitter.com/3NfvrlokfP
Арнольд Шварценеггер надав автомобіль Tesla Model 3 для активістки руху за клімат Грети Тунберг– N̷o̷r̷m̷a̷n̷ ̷D̷a̷n̷z̷a̷ (@norman_danza) September 30, 2019
Ось так буває, вийшла на сцену, проревла про УКРАДЕНЕ ДИТИНСТВО! Отримай Теслу, яку не робили на заводі, а дбайливо виростили на дереві.
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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як поліцейська Tesla "померла" під час погоні за злочинцем.
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