Не дарував? Грета Тунберг втрапила у скандал через Tesla Шварценеггера

Ексгубернатор штату Каліфорнія і культовий у минулому актор Арнольд Шварценеггер надав 16-річній екоактивістці Греті Тунберг електромобіль Tesla Model 3.

Про це повідомляє профільне видання Car and Driver. При цьому оглядачі зазначили, що сам Шверценеггер катається на повністю електричної версії Hummer Kreisel H1.

Арнолд Шварценеггер і Грета Тунберг у Відні, Австрія instagram.com

Судячи з Instagram актора, він уже зустрічався з Тунберг у травні цього року у Відні і запевняв її, що вона може звернутися до нього по допомогу. Як розповіли в оточенні актора, електромобіль необхідний Греті для пересування Америкою і Канадою, де Тунберг наразі перебуває.

Варто зазначити, що у повідомленні видання прямо не зазначено, що Шварценеггер подарував юній активістці електромобіль – автори публікації використовували слово "arrranged", тобто "надав". Отже, можна припустити, що перед поверненням додому у Швецію Тунберг поверне актору електрокар.

Після того, як у пресслужбі Tesla також не відреагували на ситуацію і не підтвердили те, що відбувається, в соціальних мережах активістку почали критикувати. Користувачі обурилися "подвійними стандартами", і натякнули, що "електрика в електрокарах не береться з повітря", а самі електромобілі "не ростуть на деревах".

Ага! Електромобіль же заряджається від розетки – там же у нас електрика😏І акумулятори від нього – такі екологічні чисті! Утилізуються потім в країнах третього світу..... Лицемірство-так прекрасно !!! 😏

Актор Шварценеггер подарував юній екоактівісці Греті Тунберг автомобіль Tesla pic.twitter.com/3NfvrlokfP – Тетяна (@ F3EAI2eQHT3G8rP) October 1, 2019

Арнольд Шварценеггер надав автомобіль Tesla Model 3 для активістки руху за клімат Грети Тунберг



Ось так буває, вийшла на сцену, проревла про УКРАДЕНЕ ДИТИНСТВО! Отримай Теслу, яку не робили на заводі, а дбайливо виростили на дереві.



pic.twitter.com/95RIg27DZK – N̷o̷r̷m̷a̷n̷ ̷D̷a̷n̷z̷a̷ (@norman_danza) September 30, 2019

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як поліцейська Tesla "померла" під час погоні за злочинцем.

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