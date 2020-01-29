Тesla пообещала сделать бесплатной зарядку электромобилей

Отделение компании Tesla в Китае сообщило, что из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV начнет бесплатно заряжать электромобили клиентов на фирменных станциях Supercharger.

Об этом сообщает Electrek. Уведомление о том, что зарядка стала бесплатной, будет выводиться на экран электромобиля.

Зарядная станция Tesla Supercharger townnews.com

По словам руководства, решение было принято для того, чтобы снизить риск передачи инфекции. Предполагается, что бесплатная зарядка позволит владельцам электромобилей меньше пользоваться общественным транспортом.

Производитель обещает снова предупредить владельцев электромобилей перед тем, как зарядка снова станет платной.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания Tesla пытается помочь тем, кто оказался в чрезвычайных обстоятельствах. Ранее бесплатная зарядка предоставлялась в регионах, где бушевали ураганы и лесные пожары. Кроме того, тогда производитель отменял программные ограничения аккумуляторов, за счет чего увеличивался пробег без подзарядки.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии жители муниципалитета Грюнхайде начали акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

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