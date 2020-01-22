Жители Германии продолжили протесты против создания фабрики Tesla: суть претензий

В Германии жители муниципалитета Грюнхайде проводят акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

Обитатели уютного города на 8000 человек недовольны планами компании по вырубке сотен гектаров леса, сообщает Deitsche Welle. Участники протеста отмечают, что специально переехали сюда, чтобы скрыться в зеленом регионе от шума и суеты индустриального Берлина.

Руководство Tesla планирует вырубить сотни гектаров леса не просто так. Ранее был подписан договор с федеральной землей Бранденбург о покупке для этой цели земельного участка площадью около 300 га за 41 млн евро. Кроме того, автоконцерн также взял на себя обязательства высадить в 3 раза больше деревьев, чем тех, которые пострадают в ходе постройки.

Планы компании вызвали недовольство среди местного населения. 18 января около 200 жителей Грюнхайде вышли на акцию протеста. При этом аналогичные акции также начали проводить сторонники создания завода Tesla.

"Жители Грюнхайде беспокоятся о лесе, который должен быть вырублен, но не видят того, что в конечном счете она поможет спасти гораздо большее количество деревьев. На дорогах станет больше электромобилей и меньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые потребляют биотопливо из сырья, выращенного на обширных расчищенных от леса территориях", – отмечают защитники американского автогиганта.

При этом члены акций протестов отмечают, что местные власти должны были предложить Tesla другой участок. В южной части федеральной земли Бранденбург постепенно прекращается добыча угля, поэтому образовались обширные территории, которые остаются свободными, уверены она.

Также защитников природы беспокоит то, что фабрика Tesla находится в водоохранной зоне. Многих беспокоит отсутствие достоверной информации о том, что в результате строительства завода произойдет с грунтовыми водами и резервуарами питьевой воды в регионе.

Также местных жителей не устраивает обещание создать несколько тысяч новых рабочих мест. По их словам, компания Tesla привезет необходимое количество людей из других регионов.

"Tesla не будет нанимать местных жителей, так как у нас нет специалистов по производству электромобилей: сотрудники приедут из других городов Германии и из-за рубежа. Таким образом, мы не получим от завода прямой выгоды, однако лишимся нашей идиллической общины", – отмечают члены акций протеста.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава компании Tesla Илон Маск планирует построить новый завод компании в окрестностях Берлина в Германии.

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